Vendevano cocaina ed eroina a centinaia di clienti | divieto di dimora per due pusher

Trevisotoday.it - Vendevano cocaina ed eroina a centinaia di clienti: divieto di dimora per due pusher Leggi su Trevisotoday.it La polizia di Stato ha eseguito nelle scorse ore un'ordinanza di custodia cautelare, disposta dal Gip su richiesta della Procura di Treviso, nei confronti di due cittadini nigeriani di 37 e 42 anni, accusati di spaccio aggravato di sostanze stupefacenti. L'ordinanza è arrivata al termine.

