Ucraina divisa come Berlino dopo II Guerra mondiale l’idea dell’inviato di Trump poi smentita

Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino dopo la Seconda Guerra mondiale. Lo ha suggerito l’inviato di Donald Trump a Kiev, il generale Keith Kellogg, in un’intervista al Times, suggerendo che il Paese potrebbe essere diviso in zone di controllo, con truppe britanniche e francesi come parte di una “forza di rassicurazione” a ovest e le forze di Mosca a est.“Potrebbe quasi far sembrare quello che è successo con Berlino dopo la Seconda Guerra mondiale, quando c’erano una zona russa, una zona francese e una zona britannica”, ha aggiunto, “tra di esse ci sarebbero le forze ucraine e una zona smilitarizzata, ma gli Stati Uniti non fornirebbero forze di terra”.Lo stesso Kellogg, dopo la pubblicazione dell’intervista ha affermato di essere stato “travisato” dal Times. “Mi riferivo a una forza di resilienza post-cessate il fuoco a sostegno della sovranità dell’Ucraina”, ha scritto in un post sul social X, “nelle discussioni sulla spartizione, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità per una forza alleata (senza truppe statunitensi). Lapresse.it - Ucraina divisa come Berlino dopo II Guerra mondiale, l’idea dell’inviato di Trump poi smentita Leggi su Lapresse.it L’potrebbe esserela Seconda. Lo ha suggerito l’inviato di Donalda Kiev, il generale Keith Kellogg, in un’intervista al Times, suggerendo che il Paese potrebbe essere diviso in zone di controllo, con truppe britanniche e francesiparte di una “forza di rassicurazione” a ovest e le forze di Mosca a est.“Potrebbe quasi far sembrare quello che è successo conla Seconda, quando c’erano una zona russa, una zona francese e una zona britannica”, ha aggiunto, “tra di esse ci sarebbero le forze ucraine e una zona smilitarizzata, ma gli Stati Uniti non fornirebbero forze di terra”.Lo stesso Kellogg,la pubblicazione dell’intervista ha affermato di essere stato “travisato” dal Times. “Mi riferivo a una forza di resilienza post-cessate il fuoco a sostegno della sovranità dell’”, ha scritto in un post sul social X, “nelle discussioni sulla spartizione, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità per una forza alleata (senza truppe statunitensi).

