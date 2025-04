Con il reddito annuale a Venezia si può comprare una casa di 8 metri quadri

Venezia (comune) con il reddito di un anno una famiglia si possono comprare 8 metri quadri di casa: il minor numero in Italia, dove la media nazionale (già misera) è di 18mq. Lo calcola Idealista, portale privato di compravendita immobiliare, in uno studio pubblicato di recente, mettendo in. Veneziatoday.it - «Con il reddito annuale a Venezia si può comprare una casa di 8 metri quadri» Leggi su Veneziatoday.it (comune) con ildi un anno una famiglia si possonodi: il minor numero in Italia, dove la media nazionale (già misera) è di 18mq. Lo calcola Idealista, portale privato di compravendita immobiliare, in uno studio pubblicato di recente, mettendo in.

Casa, quanti metri quadrati compri con reddito di un anno? A Venezia 8, la classifica. idealista: con il reddito annuo una famiglia può acquistare una casa di soli 18 metri quadrati. Casa, una famiglia media con proprio reddito annuale potrebbe acquistare 18 metri quadrati. «Con il reddito annuale a Venezia si può comprare una casa di 8 metri quadri». Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta. Per comprare casa in Italia servono 4,6 annualità di stipendio. A Venezia 9,3. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto gaeta.it:) Venezia, capitale dei prezzi immobiliari: un reddito annuale consente solo 8 metri quadri - Il mercato immobiliare italiano evidenzia un crescente divario tra redditi e prezzi, con Venezia in testa per difficoltà di accesso alla proprietà, costringendo le famiglie a spazi sempre più ridotti.

(Ne dà notizia msn.com:) Casa, una famiglia media con proprio reddito annuale potrebbe acquistare 18 metri quadrati - Una famiglia media con il proprio reddito annuale potrebbe permettersi solo 18 metri quadrati per l’acquisto di una casa. Venezia è la città in cui con il reddito di un anno relativo alla città ...

(Come riferisce msn.com:) Venezia, per comprare casa se ne va il 39% del reddito annuo - A Venezia per comprare casa se ne va il 39% ... in Italia per comprare casa si deve investire il 19% del reddito annuale che si percepisce. Si tratta di una percentuale inferiore a quella dello ...