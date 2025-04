Luna piena splende la miniluna | il plenilunio più distante del 2025

Luna alle 2:24 sarà all'apogeo, alla massima distanza dalla Terra, in questo caso pari a 406 mila chilometri.Il nostro satellite sarà più piccolo di circa il 6% e la Luna sarà meno luminosa. Questo plenilunio è particolarmente importante anche perché è. Pordenonetoday.it - Luna piena splende la miniluna: il plenilunio più distante del 2025 Leggi su Pordenonetoday.it Nella notte di domenica 13 aprile, laalle 2:24 sarà all'apogeo, alla massima distanza dalla Terra, in questo caso pari a 406 mila chilometri.Il nostro satellite sarà più piccolo di circa il 6% e lasarà meno luminosa. Questoè particolarmente importante anche perché è.

