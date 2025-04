Strage bus Avellino Castellucci condannato | va in carcere

Leggi su Imolaoggi.it L'ex ad di Aspi, accusato di disastro colposo e omicidio colposo, è coinvolto a Genova anche nel processo per il crollo del ponte Morandi

Potrebbe interessarti anche:

Strage bus Avellino - Cassazione condanna a 6 anni l’ex Ad Aspi per omicidio colposo e disastro colposo

La condanna fa riferimento alla strage avvenuta il 28 luglio del 2013, quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 ...

Strage di Erba - è ergastolo definitivo per Rosa e Olindo

A quasi vent’anni dalla strage di Erba nonostante i tentativi di riaprire il caso che vede coinvolti Rosa e Olindo Bazzi, la Cassazione ha messo un punto definitivo su uno dei capitoli più discussi ...

Strage di Piazza della Loggia - Toffaloni condannato a 30 anni : “Nascose la bomba nel cestino”

Marco Toffaloni, all'epoca dei fatti 17enne, è ad oggi residente in Svizzera e, secondo quanto riporta Agi, non dovrebbe scontare la condanna, in quanto il Paese elvetico ritiene i reati prescritti ...

Avellino, strage bus su A16: la sentenza della Cassazione. Condanna Castellucci, Cassazione conferma: reazione legali. L’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato in via definitiva a 6 anni di carcere per la strage del bus di Avellino. Giovanni Castellucci di Aspi condannato per la strage del bus di Avellino, morti in 40: cosa successe sull'A16. Avellino, strage del bus con 40 morti: 6 anni di carcere per l'ex ad di Aspi Castellucci. Strage bus: pena definitiva per Castellucci. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è ansa.it:) Castellucci condannato per strage del bus, va in carcere - E' definitiva la condanna a sei anni di carcere per l'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, per la strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monte ...

(Stando a quanto scrive tg24.sky.it:) Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage bus di Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex ad di Aspi Castellucci ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Strage bus Avellino, definitiva la condanna a 6 anni per Castellucci - Il 28 luglio del 2013 un pullman precipitò dal viadotto dell'Acqualonga, provocando la morte di 40 persone ...