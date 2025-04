Fuochi d’artificio intervista a Carla Signoris | Olga è una donna che ha sofferto molto ma è anche una combattente Sulla violenza di genere bisogna combattere al fianco delle nuove generazioni

Fuochi d’artificio, la nuova serie che andrà in onda su Raiuno in prima serata il 15,22 e 25 aprile, Carla Signoris interpreta Olga, la nonna di Marta e Davide, i due ragazzi che assieme ai loro amici Sara e Marco aiuteranno i partigiani nascosti tra le montagne mentre il paese è occupato dai nazisti. Una storia forte, intensa, commovente con un alto valore simbolico di lotta per la libertà e per la democrazia.“Fuochi d’artificio”, intervista esclusiva a Carla SignorisNoi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attrice Carla Signoris. In merito al suo personaggio, ha raccontato: “Non vedo l’ora di diventare nonna ma i miei figli sono ancora giovani. Olga è una nonna molto rigida, severa e poco accogliente. E’ una donna che ha sofferto molto, ha perso un figlio e non vuole che la storia si ripeta. Superguidatv.it - “Fuochi d’artificio”, intervista a Carla Signoris: “Olga è una donna che ha sofferto molto ma è anche una combattente. Sulla violenza di genere bisogna combattere al fianco delle nuove generazioni” Leggi su Superguidatv.it In, la nuova serie che andrà in onda su Raiuno in prima serata il 15,22 e 25 aprile,interpreta, la nonna di Marta e Davide, i due ragazzi che assieme ai loro amici Sara e Marco aiuteranno i partigiani nascosti tra le montagne mentre il paese è occupato dai nazisti. Una storia forte, intensa, commovente con un alto valore simbolico di lotta per la libertà e per la democrazia.“”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva l’attrice. In merito al suo personaggio, ha raccontato: “Non vedo l’ora di diventare nonna ma i miei figli sono ancora giovani.è una nonnarigida, severa e poco accogliente. E’ unache ha, ha perso un figlio e non vuole che la storia si ripeta.

