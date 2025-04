80 anni dalla Liberazione | lectio del professor Flores

anni dalla Liberazione. La memoria, le memorie”. Questo il titolo della lectio che il professor Marcello Flores dell’Università di Siena, terrà alle ore 17 di martedì 15 aprile nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretino della Resistenza e. Arezzonotizie.it - 80 anni dalla Liberazione: lectio del professor Flores Leggi su Arezzonotizie.it “80. La memoria, le memorie”. Questo il titolo dellache ilMarcellodell’Università di Siena, terrà alle ore 17 di martedì 15 aprile nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretino della Resistenza e.

