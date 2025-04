Auto rubate nel parcheggio interno del Perrino la Fials chiede un vertice

Auto posteggiata nel parcheggio interno del Perrino, si registra l'intervento dei sindacati. La Fials, con il suo segretario generale Giuseppe Carbone, in queste ore ha chiesto. Brindisireport.it - Auto rubate nel parcheggio interno del Perrino, la Fials chiede un vertice Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Dopo il caso raccontato ieri, venerdì 12 aprile 2025, su BrindisiReport, dell'infermiera a cui hanno rubato l'posteggiata neldel, si registra l'intervento dei sindacati. La, con il suo segretario generale Giuseppe Carbone, in queste ore ha chiesto.

"La mia auto rubata nel parcheggio interno del Perrino - servono ancora più telecamere"

BRINDISI - "Ho timbrato, sono scesa e mi sono diretta verso l'auto, posteggiata come sempre nel parcheggio interno, dedicato a noi dipendenti. Peccato che l'auto non ci fosse". L'episodio accaduto ...

