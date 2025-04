David Juve | una rivale fa sul serio presentata un’offerta all’obiettivo bianconero! Cosa sta accadendo per l’attaccante del Lille

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Jonathan David – che si libererà a parametro zero dal Lille in estate – chiede altissime gratificazioni dal punto di vista economico: uno stipendio da circa 10 milioni di euro, un bonus alla firma di circa 15 milioni e commissioni per l'agente. Sembrerebbe però che l'Inter nella figura di Ausilio abbia comunque presentato la propria offerta al giocatore, puntando forte sul progetto vincente che i nerazzurri potrebbero regalare alla stella dalla Ligue 1 più che sulle cifre menzionate (ad oggi difficilmente raggiungibili per i lombardi). Se l'Inter ha fatto il passo che riteneva opportuno compiere, adesso la palla passa nelle mani del giocatore e dei suoi agenti.

