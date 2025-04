Calcio Eccellenza il presidente della Sampierana Melini tra presente e futuro Barontini? Vedremo

Sampierana irriconoscibile. “C’è delusione, inutile negarlo, di non aver saputo sfruttare la serenità. Cesenatoday.it - Calcio Eccellenza, il presidente della Sampierana Melini tra presente e futuro. "Barontini? Vedremo" Leggi su Cesenatoday.it Trenta punti nel girone di andata (e quinto posto), appena 16 in 15 partite nel ritorno, quattro ko di fila l’ultima striscia. E' un momento piuttosto difficile quello che sta attraversando unairriconoscibile. “C’è delusione, inutile negarlo, di non aver saputo sfruttare la serenità.

Calcio Eccellenza - Sampierana con la voglia di stupire ancora. Conficoni : "Crediamo nei playoff"

Allo stadio Campodoni la Sampierana è tornata a sorridere dopo tre ko interni e la sua classifica adesso si fa interessante: quarto posto con 39 punti, +8 sul Sanpaimola, la prima squadra fuori ...

Bufera nel calcio : l'allenatore del Trapani Capuano - già noto per i suoi sfoghi - esonerato per insulti a staff e calciatori

Anche il calcio moderno conserva aspetti folkloristici, e ci racconta storie che sembrano uscite da un’altra epoca. Questo è il caso in un allenatore già noto per i suoi sfoghi e per le sue ...

Calcio serie C - il Perugia guarda al futuro : Giunti rinnova fino al 2028

In attesa di porre gli indispensabili tasselli per concludere questo campionato senza particolari patemi il Perugia guarda al futuro e non vuole rinunciare al contributo di uno dei giocatori più ...

(Stando a quanto scrive altarimini.it:) Calcio Eccellenza, Sampierana: in tre (De Gori, Facciani, Pungelli) nella U19 ER al Torneo delle Regioni - La Sampierana è l’unica società di Eccellenza e Promozione che vede tre suoi rappresentanti nella rosa di Mario Lega. “Per il club che rappresento – dichiara il presidente della Sampierana ...

(Come riferisce altarimini.it:) Calcio Eccellenza, Sampierana: nel 2026 compie cento anni. Già al lavoro per un calendario di eventi - E’ lo slogan scelto dal comitato promotore per la festa dei cento anni della Sampierana Calcio, il club che ora milita in Eccellenza nato nel 1926 e che in passato ha assaporato anche la serie D.

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Eccellenza: ore 15,30 Il castenaso aspetta la Sampierana. Mezzolara e Tropical Coriano, continua il duello in vetta - Quartultima giornata di campionato, oggi, per l’Eccellenza. Vista l’entrata in vigore dell’ora legale, le partite inizieranno alle 15,30. Partendo ...