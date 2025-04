Liliana Resinovich il fratello della vittima | Ora fare luce su dubbi rimasti

"È acclarato che è stata uccisa, credo che questo nuovo team riuscirà a fare luce sui dubbi rimasti". Lo dice a LaPresse Sergio Resinovich, fratello di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un boschetto a Trieste il 5 gennaio 2022, scomparsa da casa il 14 dicembre precedente, commentando l'iscrizione nel registro degli indagati del cognato Sebastiano Visintin."Sono contento che le indagini siano partite, ho fiducia in questa nuova squadra di investigatori, ora lasciamo che lavorino", ha affermato. Quello che all'inizio era stato classificato come suicidio, ha preso una pista diversa in seguito alla superconsulenza della Procura di Trieste affidata all'antropologa forense Cristina Cattanero, ai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e all'entomologo Stefano Vanin, secondo cui la morte della 63enne era da ricondurre "ad asfissia meccanica esterna", contemplando l'ipotesi del coinvolgimento di terzi.

Sebastiano Visintin - indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - è in Austria : «Sono tranquillo - farò un giro del lago in bici»

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Omicidio Liliana Resinovich - il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin : "Pensava ai soldi"

Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso

Liliana Resinovich - la verità da peli e capelli : si cercano tracce di Dna. «Il corpo non è stato congelato». Cosa sappiamo

È dalle nuove analisi sui capelli e i peli trovati sul corpo di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni morta a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021, che potrebbe arrivare la risposta...

