Auto in fiamme a Uggiate Trevano | paura ma nessun ferito

Uggiate Trevano, dove intorno alle ore 8 è stato segnalato un incendio che ha coinvolto un’Automobile in transito in via Marco Cocquio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Quicomo.it - Auto in fiamme a Uggiate Trevano: paura ma nessun ferito Leggi su Quicomo.it Momenti di apprensione questa mattina, sabato 12 aprile 2025, a, dove intorno alle ore 8 è stato segnalato un incendio che ha coinvolto un’mobile in transito in via Marco Cocquio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco.

