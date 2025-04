Quicomo.it - Nel parco comunale con un coltello da 20 centimetri e hashish: 18enne denunciato a Fino Mornasco

Leggi su Quicomo.it

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di sicurezza a. I carabinieri, nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile 2025, hannoun ragazzo di 18 anni, residente in paese, per porto abusivo di arma da taglio.I militari, impegnati in un servizio di.