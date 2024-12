Intelligenza artificiale | solo l' 114% delle imprese italiane la utilizza nel 2024

Quotidiano.net - Intelligenza artificiale: solo l'11,4% delle imprese italiane la utilizza nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

L'cresce ma il suo utilizzo non sfonda ancora tra le. Sebbene in aumento rispetto al 2021 (quando se ne avvaleva il 5,7%aziende), nella IA è entrata a far parte del patrimonio tecnologicodell'11,4%attività produttive. Che, però, nel frattempo, hanno investito con decisione soprattutto nel Cloud (lo ha fatto il 44,4%), nei sistemi di pagamento digitali (41,3%) e nella Cybersicurezza (41,2%). E' quanto emerge dall'analisi, realizzata da Unioncamere e Dintec sulla base dei dati dell'Osservatorio Punti impresa digitaleCamere di commercio, che fornisce però una bella prospettiva: il sistema produttivo guarda oggi con crescente attenzione all'che, tra le tecnologie strategiche da potenziare tra il 2025 e il 2027, balza al primo posto, con il 18,9%che la include tra i propri programmi di investimento.