Il ricatto dell'Iran su Cecilia Sala. Usano il carcere per fare terrore

Abbiamo incontrato Shahrzad Sholeh, la presidente'associazione donne democraticheiane in Italia. Si occupa a tempo pieno di organizzare la resistenza all'esteroe decine di migliaia di dissidenti anti-regimeiani, coordinati dal Consiglio Nazionalea Resistenzaiana. La presidente eletta dall'opposizione è Maryam Rajavi, autentico incubo per il regime degli ayatollah. Sholeh, fuoriuscita dalla Persia quando venne cacciato lo Shah, viene considerata l'ambasciatrice degli esuliiani in Italia.Come definirebbe l'attuale governo? «Quando è arrivato Pezeshkian, ritenuto un pseudo-moderato, ha subito detto di non aver alcun programma: qualunque cosa ordini Khamenei, la farà. Dal suo arrivo sono aumentate le esecuzioni: sono state impiccate 672 persone in cinque mesi.