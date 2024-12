Laprimapagina.it - Il 2025 sarà un salasso per le famiglie italiane: bollette aumento a doppia cifra

Ilsi preannuncia come un anno di forti aumenti per leenergetiche degli italiani, con impatti significativi per i bilanci familiari. Nei giorni scorsi, l’Autorità per l’Energia (ARERA) aveva già lanciato l’allarme: anche i consumatori considerati “vulnerabili” vedranno undei costi della luce. Ora, nuovi dati confermano l’entità del colpo: secondo le previsioni del portale Facile.it, per i prossimi 12 mesi l’energia potrebbe rincarare di quasi il 30%, con un impatto diretto e pesante sulle tasche degli utenti con offerte a prezzo indicizzato.Per una famiglia tipo nel mercato libero, la stangata complessiva raggiungerà i 272 euro in più tra luce e gas. La spesa annuale totale per l’energia salirà così da 2.569 euro a ben 2.841 euro, con undell’11%. Seppur l’analisi sia basata su stime che considerano l’andamento degli indici PSV e PUN, l’entità dell’incremento è devastante.