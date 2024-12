Anteprima24.it - Ieri in Campania: monossido, due bambini trasferiti al Santobono. Incidente nei pressi dello stadio Ciro Vigorito

Le notizie principali di, domenica 30 dicembre 2024. Avellino – E' il giorno del silenzio e del dolore nel comune di Moschiano e in tutto il Vallo Lauro, che si appresta a rendere l'ultimo saluto ad Augusto Aschettino, il 44enne che nella notte di Santo Stefano ha perso la vita in unstradale. (LEGGI QUI)Benevento – E' ancora in corso di accertamento la dinamica che ha portato allo scontro tra una Ford e un Fiat Doblò, alle porte della città. L'ha avuto luogo neisvincolo che conduce allo. (LEGGI QUI) Caserta – "Esprimiamo vicinanza ai tanti colleghi dell'ex Continuità Assistenziale, che esercitano negli ambulatori per rispondere alle esigenze di salute della popolazione nelle ore notturne e nei festivi, ovvero quando gli studi dei medici di medicina generale sono chiusi".