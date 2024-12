Lanazione.it - Feste, concerti e dj set, tutti gli appuntamenti a Montecatini e Pescia

Leggi su Lanazione.it

Terme, 30 dicembre 2024 – Tutto pronto per la sera di San Silvestro: la città diTerme saluterà l’anno vecchio e accoglierà il 2025 con un mega party e divertimento in piazza del Popolo. L’evento, organizzato per coinvolgere cittadini e turisti, sarà caratterizzato dalla Grande Festa di Radio Mitology, una celebrazione all’insegna della musica e dell’energia. La piazza si trasformerà in un grande palcoscenico per un viaggio musicale nei mitici anni ’70 e ’80, con i Dj set curati da Fabio Lenzi. Sul palco Marco Barsanti, conosciuto come Barsa Mc, sarà al microfono per guidare il pubblico attraverso la serata. Ad arricchire lo spettacolo, le iconiche Ragazze in Vinile e le dinamiche Go Go Girls, che con le loro coreografie e la loro energia daranno vita a un’esperienza coinvolgente, capace di animare il palco e l’intera piazza.