Sport.periodicodaily.com - Caso Danilo alla Juventus: il capitano verso l’addio a gennaio, Napoli e Al Nassr interessati

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Torino, 30 dicembre 2024 – Scoppia il. Ilbianconero sta vivendo una stagione complicata, con sempre meno spazio nelle scelte di Thiago Motta, e il rapporto tra i due è ormai ai minimi termini. L’ultima conferma arriva ddecisione dell’allenatore di non convocare il difensore brasiliano per la Supercoppa Italiana 2025, in programma in Arabia Saudita dal 2 al 6.Questa esclusione sembra segnare definitivamente il destino di, che con ogni probabilità lascerà lagià nella finestra di calciomercato invernale. Nonostante le assenze per infortunio di Cabal e Bremer, il club bianconero è pronto a separarsi dal giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2025, ma solo dietro pagamento di un indennizzo. Lanon intende liberare il giocatore a costo zero, e il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli sta valutando le offerte ricevute.