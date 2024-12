Ilrestodelcarlino.it - Botti di Capodanno, l’allerta. Impazza la ’Bomba Sinner’

Entrano in campo anche i carabinieri, con la campagna ‘Usa la testa, non rovinarti la festa’, per fornire consigli e raccomandazioni per festeggiare in modo sicuro il. Molti Comuni hanno emesso ordinanze di divieto di, ma ogni anno questi provvedimenti sembrano servire a ben poco al termine del conto alla rovescia di mezzanotte. E non solo. In commercio sono diffusi in questo periodo anche i giochi pirotecnici illegali, tra cui la nuovaSinner‘, dall’alto potenziale distruttivo, che prende naturalmente il nome dal tennista italiano che attualmente è il numero uno del ranking Atp. "La battaglia – dicono dal comando reggiano dell’Arma – potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione e non a fatalità".