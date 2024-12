Pianetamilan.it - Bianchin: “Milan a Conceicao: arriva a Milano con questo staff”

Manca soltanto l'ufficialità, ma ormai è certo: esonero per Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra del, come confermato dallo stesso tecnico lusitano, ieri notte, all'uscita da 'San Siro' dove si era disputata qualche ora prima la sfida di campionato contro la Roma. Al suo posto, un suo connazionale, il portoghese Sergio. Ex Porto, con cui ha vinto tanto, in Italia il padre dello juventino Francisco aveva giocato, a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Luca, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' ha fornito gli aggiornamenti sull'arrivo - o, per meglio dire, sul ritorno - dinel nostro Paese. Pronto per mettersi alla guida del. "Sergio Conceiçao arriverà ao alle ore 14:00 per il suo primo giorno di- ha scrittoin un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -.