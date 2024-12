Terzotemponapoli.com - Venezia, Di Francesco: ”Se concedi spazio al Napoli poi ti puniscono e Raspadori lo ha fatto!”

Di: “ci ha punito, Conte è il valore aggiunto del, Stankovic? E’ in crescita”Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il. Queste le sue parole:Di: avevamo un piano A e un piano B per mettere in difficoltà il“Avevamo un piano A e un piano B per mettere in difficoltà il. Nelle uscite ci siamo abbassati troppo in partenza. Siamo passati al 3-5-2 dopo 15 minuti. Da li’ abbiamo avuto più coraggio. Peccato per l’ingenuità sul gol preso, sealpoi ti. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi.hagol e non ci ha permesso di portare a casa punti. Stankovic? Di solito sono gli altri portieri a parare, ora anche i nostri. Stankovic sta crescendo di partita in partita.