Oasport.it - Scacchi: Fabiano Caruana è il primo qualificato per il Torneo dei Candidati 2026

Uno degli effetti collaterali della conclusione dei Mondiali rapid dia New York è che si sa già chi sarà ilgiocatore a disputare ildeial titolo mondiale nel. L’ambito posto, riservato al vincitore del FIDE Circuit 2024, spetta a. L’italoamericano, in sostanza, resta sempre nell’élite ed è pronto già ora a dare l’assalto alla chance di disputare il match contro il nuovo campione, il diciottenne indiano Gukesh Dommaraju.L’unico avversario rimasto aera Arjun Erigaisi: l’indiano, però, avrebbe dovuto vincere i Mondiali rapid per rimanere in corsa, e poi si sarebbe dovuto comportare in maniera altrettanto positiva ai Mondiali blitz. Intendiamoci, il quinto posto con 9 punti su 13 non è assolutamente un risultato da buttare via, anzi è sintomo di quanto Erigaisi stia bene in questa fase (del resto è andato sopra quota 2800 ELO nel ranking classico).