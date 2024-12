Iltempo.it - Metro invasa dal fumo, 16enne in codice rosso. Caos a Spagna e Flaminio

nella, un ragazzo di 16 anni intossicato è stato portato in ospedale in. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti alle 18.40 circa in piazzale, all'ingresso di Villa Borghese per un incendio di un capanno esterno che conteneva attrezzature per i lavori per lapolitana. Il densoche si è formato si è incanalato all'interno degli aereatori delle fermatevicine, intasando le stazioni dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l'allarme antincendio. Le stazioni dellasono state fatte evacuare e sono state chiuse. Attualmente non è stato individuato nessun incendio all'interno dellapolitana. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Come detto in precedenza, un ragazzo di 16 anni - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco -, a causa del densosarebbe rimasto intossicato.