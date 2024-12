Quotidiano.net - La tenacia di scrivere e il talento dell’editore

Incominciare non è mai facile. In nessun campo. L’editoria è considerata uno tra i mestieri in cui più è difficile ottenere soddisfazioni. Molti italiani sono scrittori in pectore e si sentono pronti a cimentarsi con la stesura di un’opera letteraria. Sempre meno, di contro, (ma questo diciamolo sottovoce) sono i lettori. Così, anche solo ricevere la grande soddisfazione di vedere pubblicato un proprio scritto, è impresa ardua, difficile e fortunosa. Senza considerare, poi, il riscontro di pubblico. In Italia vengono pubblicati annualmente circa sessantamila nuovi titoli. Se un libraio acquistasse un solo volume per titolo, vedrebbe la sua libreria invasa da trecento nuove copie al giorno. Il guaio è (diciamo anche questo sottovoce) che il sessanta per cento delle nuove pubblicazioni, non vende neppure una copia.