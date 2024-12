Calciomercato.it - La Juventus dice no all’attaccante: Motta ha solo un nome in testa

Leggi su Calciomercato.it

La squadra bianconera ha necessità di intervenire anche in attacco, mano alla proposta: è unoil suo preferitoLa difesa prima di tutto. Questo il ritornello che alla Continassa ripetono ogni volta che si parla di calciomercato. Almeno un centrale da regalare subito a Thiago, con Antonio Silva che ha chiarito a tutti la sua voglia di bianconero con le parole del suo agente Jorge Mendes.Lanohaunin(LaPresse) – Calciomercato.itLa difesa prima di tutto, ma nonperché il Football Director juventino sa bene che per risalire la classifica c’è la necessità di intervenire anche in altri reparti. L’attacco, per esempio, non può continuare ad essere legato soltanto a Vlahovic. Il serbo non ha alternative, Milik continua a rimanere il suo rientro ed allora per affrontare la seconda parte della stagione che si chiuderà anche con il Mondiale per Club servirà un altro bomber.