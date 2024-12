Pronosticipremium.com - Dybala star nella musica: la Joya protagonista nel video di Bizarrap

Paulocontinua a dimostrare che il suo talento va ben oltre il calcio, alimentando la sua passione per lacon collaborazioni che mettono in luce un lato creativo e personale del trequartista della Roma. L’ultima occasione è stata la sua apparizione nell’ultima Bzrp Music Sessions #61, dove il suo legame con il produttore argentinoe il trapper Luck Ra ha preso forma in modo divertente e originale.nei crediti della nuova canzone diNell’ultima collaborazionele trae Luck Ra, il nome difigura nei crediti ufficiali, un dettaglio che evidenzia il suo coinvolgimento in questo progetto. Inoltre, nelufficiale del brano, lacompare in un breve cameo: sullo sfondo, in un televisore, si vede un filmato in cui, con la maglia della nazionale argentina, si rivolge a Luck Ra dicendo scherzosamente: “Amico, smettila di comportarti da duro”.