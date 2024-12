Lanazione.it - Capodanno tra brindisi e pista sul ghiaccio

in piazza nei principali comuni del Valdarno aretino. Dopo i pranzi e le cene consumatesi tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano è tempo di pensare a come poter festeggiare la fine del 2024, Montevarchi assieme a San Giovanni e Terranuova offrono un programma per poter stare all’aperto nelle principali piazze cittadine con l’intento di ballare, divertirsi e brindare in compagnia all’avvento del nuovo anno. A Montevarchi ecco l’evento "Ciao 2025! Ilin Piazza Varchi", Dalle 22 fino alle 2 del primo gennaio grazie alla collaborazione con la discoteca Strix Mulino di Figline e alla musica di Mad DJ si potrà passare una serata tra luci e intrattenimento per grandi e più piccoli assieme alche, per il secondo anno, sarà offerto dalla Conad di Montevarchi.