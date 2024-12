Calcio Udinese-Torino finisce 2-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.31 Gara emozionante a Udine. I friulani, avanti di due gol, si fanno raggiungere sul 2-2 da unorgoglioso. Al 41', l'passa con un gol in spaccata di S.Tourè. Il Toro patisce il colpo e in apertura di ripresa subisce il raddoppio di Lucca (colpo di testa). Poi ecco l'orgoglio granata che va a segno con Adams (53') in una mischia sugli sviluppi di un angolo. E' il gol che riaccende una gara che sambrava finita. Ricci firma il pari (64') raccogliendo un fantastico assist di Adams.