AEW | Revolution 2025 si terrà a Los Angeles appuntamento il 9 marzo

Ieri notte nel corso di AEW Worlds End, la AEW ha annunciato data e location di. Il primo ppv dell’anno della federazione di Tony Khan, diventato ormai uno dei principali eventi annuali, sarà di scena da Los, California, il prossimo 9. Ad ospitare l’evento la Crypto.com Arena (nota fino al 2021 come Staples Center), una delle più iconiche arene degli Stati Uniti che ospita le partite della franchigia NBA dei LosLakers e della franchigia NHL dei LosKings. Fino a quest’anno vi giocava anche la franchigia NBA dei LosClippers, ora trasferitasi all’Intuit Dome. L’arena ha anche ospitato WM 21 e 5 edizioni consecutive di SummerSlam dal 2009 al 2014. Qui sotto il video promozionale dell’evento.LOS!#AEWis heading to the City of Angels at the @cryptocomarena on Sunday, March 9!VIP early access tickets go on sale Tuesday, January 7, with general tickets on sale Monday, January 13! pic.