Sport.quotidiano.net - United Cup 2025 in tv, Italia-Svizzera: orario e dove vedere la sfida

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sydney, 28 dicembre 2024 – A poco più di un mese dal trionfo azzurro in Coppa Davis scatta la nuova stagione del tennis, migrato in Oceania per acclimatarsi in previsione del primo Grande Slam stagionale, gli Australian Open (12-26 gennaio). L'avvicinamento inizia con laCup: domenica 29 dicembre l'- finalista nel 2023, sconfitta dagli Stati Uniti - affronta la. La formula dellaCup e i protagonistini La formula del torneo prevede un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. Si parte alle 07.30 orana in unavalida per il round robin del Gruppo D, a Sydney. Gli elvetici sono primi nel girone grazie al successo sulla Francia (2-1). Sul veloce della ‘Ken Rosewall Arena’ Flavio Cobolli, numero 32 Atp, incrocia Dominic Stricker (n. 300).