Tv top e flop del 2024 | dagli splendori olimpici alle tristezze nostrane

In un anno di brutta televisione, divergognosi, di assenza di novità, di difficoltà anche nei settori più stabili della produzione – come le fiction Rai – partiamo dal meglio che siamo riusciti a trovare sul piccolo schermo.1. Un posto sul podio dei migliori a Fiorello non lo si può negare. Non solo per la faticata che ha fatto: settimane, mesi di levatacce per regalarci mezz’ora di divertimento7 del mattino. Ma per altri due motivi. Il primo è sotto gli occhi di tutti: c’erano più battute spiritose, trovate originali, correnti di vera simpatia in quelle mezz’orette mattutine che in venti prime serate di intrattenimento di tutte le generaliste. Secondo, un po’ meno conosciuto: Fiorello non solo è un grande conduttore, performer, imitatore, è un formidabile ideatore di format, bravissimo a lavorare sul fattore tempo.