Thesocialpost.it - Sucidi dopo la morte della figlia, quell’ultima lettera sulla scrivania: “Se oggi non vengo è perché ho raggiunto Chiara”

Leggi su Thesocialpost.it

In un tranquillo pomeriggio ad Orbassano, una notizia ha sconvolto l’intera comunità: il suicidio del Dottor Giacoletto, un professionista stimato e ben voluto da colleghi e pazienti. La tragica scomparsa del medico ha lasciato un vuoto incolmabile, suscitando interrogativi e riflessioninecessità di affrontare il tema del benessere mentale, specialmente tra chi dedica la propria vita alla cura degli altri. In questo contesto, emerge anche il profondo rimpiantosegretaria Margherita Denaro, che, con il suo dolore personale, diviene emblema di come una tragedia possa influenzare coloro che rimangono.Il tragico gesto del Dottor Giacoletto: una comunità sconvoltaIl Dottor Giacoletto era conosciuto non solo per la sua professionalità, ma anche per l’umanità che metteva nel proprio lavoro quotidiano.