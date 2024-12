Panorama.it - Semplicemente Ian

DPR Ian, uno degli artisti più eclettici e affascinanti della scena musicale contemporanea, si lascia scoprire in una piccola stanza dietro le quinte del Fabrique di Milano. Dopo un Q&A con i fan, l’atmosfera carica di energia si dissolve in un’intimità quasi surreale: Ian è seduto su un divano, immerso in una quiete che sembra contrastare con l’intensità della sua presenza sul palco. Non c’è nulla di artefatto nel suo atteggiamento, solo un’eleganza naturale che lo rende immediatamente accessibile e allo stesso tempo enigmatico.Christian Yu, meglio conosciuto come DPR Ian, è un artista che sfida definizioni convenzionali. Nato in Australia, ha trovato il suo posto nel panorama musicale sudcoreano, emergendo come una figura unica nel collettivo creativo Dream Perfect Regime (DPR).