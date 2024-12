Lanazione.it - Ponte Buggianese, riecco Granucci: "I miei gol per centrare la salvezza"

La rinascita dopo un periodo difficile. Non è un caso che il ritorno alla vittoria, proprio prima della pausa, delsia stato firmato da Filippo. L’attaccante è stato fermo per tante gare per colpa dei problemi fisici che lo hanno martoriato, ma è tornato giusto in tempo per segnare una bella doppietta che ha consentito aldi sbancare Castelnuovo Garfagnana e passare un sereno Natale. "Ci siamo regalati delle buone feste – ha detto–. Abbiamo giocato tante volte bene, ma non abbiamo quasi mai raccolto appieno quello che meritavamo sul campo. Questa volta invece è andata diversamente, e siamo veramente contenti di quanto abbiamo fatto". I gol messi a segno dain Garfagnana hanno confermato la vena realizzativa del classe 1999: "Sul primo gol ho avuto un po’ fortuna – ha dichiarato–, ma anche tanta malizia, perché ho letto bene l’errore difensivo del difensore avversario.