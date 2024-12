Ilnapolista.it - Neres e Kvara in campo insieme contro il Venezia, in stagione è accaduto tre volte e mai dall’inizio (CorSport)

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive della possibilità del Napoli di schiarare il tridente pesanteildomani alle 15. Complice l’influenza di Politano, inpotrebbero scendere dal primo minuto. Ini due non avevano mai giocato titolari.Leggi anche: Politano influenzato, si avvicina l’ora della coppiatskhelia?Coninil Napoli segna di piùScrive Mandarini:All’improvviso,in. Cioè, contemporaneamente. Una cosa che in partita, una di quelle vere, è accaduta appena tre. Mai, sempre al tramonto di un secondo tempo e per soli 37 minuti complessivi. In campionato e non in Coppa Italia: nei finali delle sfide con il Bologna, il Parma e la Lazio.Dopo l’influenza di Politano, “Conte li ha provatia destra ea sinistra.