Napoli-Venezia il Pronostico | poche reti 1 fisso

Ilha ottenuto una vittoria significativa per 2-1 contro il Genoa, che ha sottolineato la solidità del calcio di Conte. Due gol in rapida successione, firmati da Anguissa e Rrahmani, hanno permesso agli azzurri di ottenere il secondo successo esterno consecutivo, dopo quello contro l’Udinese. Ora, al Maradona, arriva il, che con la vittoria per 2-1 contro il Cagliari, grazie alledi Zampano e Sverko, ha ritrovato il successo che mancava da ottobre. Un successo che ha ridotto la distanza dalla parte bassa della classifica e dato ulteriore slancio alla squadra di Di Francesco, che nei precedenti ha ottenuto pareggi contro Como e Juventus.Questa ultima gara dell’anno mette in palio punti importanti.cercherà di conquistare il secondo titolo di campioni d’inverno nelle ultime tre stagioni, mentre ilproverà a replicare il colpo fatto allo Stadium e a strappare almeno un punto a una delle big della Serie A.