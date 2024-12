Ilrestodelcarlino.it - Maratona musicale per il benvenuto al 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bellaria Igea Marina si prepara a brillare di luci e musica per salutare l’anno vecchio e dare ilal nuovo con una grande festa che coinvolgerà tutta la città. Martedì 31, il viale pedonale Paolo Guidi diventerà una discoteca a cielo aperto, accogliendo cittadini e turisti per una serata indimenticabile. Nell’ambito del programma natalizio Bim Christmas, il Capodanno diffuso torna con sette palchi e tanti spettacoli, pensati per tutte le età. Alle 20.30, in piazza Matteotti, si darà inizio ai festeggiamenti con il ‘Cartoon and cosplay party’, un evento per bambini e famiglie. Dalle 23, il viale si riempirà di musica e spettacoli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Sul palco della stazione si esibirà Moreno il biondo con il suo ‘Grande evento’. Al palco Le vele, Mattia Vocalist e Ludmilla & Melissa dancers animeranno il ‘Dj set space invaders’.