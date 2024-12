Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Oberstdorf 2024 in DIRETTA: inizia l’evento più atteso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti alladelledella prima tappa delladei Quattro/2025 in programma a, in Germania. Ha inizio dunque quest’oggi la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Un salto che decreterà i 50 protagonisti del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di domani, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.Quando si tratta di valori in campo, risulta complesso individuare un vero favorito. Se ci basassimo esclusivamente sui risultati ottenuti nella prima parte della stagione invernale, il nome da segnare sarebbe indiscutibilmente quello di Pius Paschke, detentore del pettorale giallo e vincitore di ben 4 delle prime 8 competizioni.