Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via, Paris all’attacco sulla Stelvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.0011.24 Il più veloce nelle prove di ieri è stato Cameron Alexander. A differenza di molti atleti il canadese ha spinto dall’inizio alla fine facendo la differenza sugli altri.11.21 Gli organizzatori hanno abbassato i due salti quello di San Pietro e quello che porterà all’arrivo. Questa decisione è frutto di quanto visto nelle prove e delle condizioni.11.18 L’Italia potrà contare anche su Mattia Casse, vincitoregiorni fa nel Super G di Val Gardena. L’azzurro cercherà un buon risultato per confermare il momento di forma. Per l’Italia in gara anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolo Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Franzoni e Marco Abbruzzese.