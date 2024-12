Cityrumors.it - La chirurgia pediatrica a una svolta epocale: arriva il robot Vinci Xi

Al rinomato ospedale fiorentino MeyerildaXi. Una vera rivoluzione per laLaentra ufficialmente in un momentoper la sua storia. L’introduzione del sistemaico daXi segna un punto diper il rinomato ospedale fiorentino Meyer e apre la strada a nuove procedure chirurgiche per i giovani pazienti.Laa unailXi (Ansa Foto) – Cityrumors.itQuesta piattaforma di ultima generazione promette infatti un connubio di precisione, progresso tecnologico e attenzione al benessere dei pazienti. Soprattutto, offre una visualizzazione 3D ad alta definizione e un sistema di controllo degli strumenti che supera i limiti delle tecniche chirurgiche convenzionali.Il daXi abilita la gestione simultanea di tre strumenti articolati e di un endoscopio, il tutto attraverso una sola incisione di dimensioni variabili tra i 2,7 e i 7 centimetri.