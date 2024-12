Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia-Frosinone: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa vogliono continuare la loro stagione nei piani alti, mentre i ciociari devono allontanarsi dai bassifondi.si giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 17.15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani sono reduci dalla sconfitta di Reggio Emilia dopo tre vittorie consecutive, ma stanno comunque disputando una stagione di altissimo livello per essere una neopromossa. La squadra di Pagliuca però non è impeccabile tra le mura amiche e questo potrebbe essere un pericolo per il match contro i ciociari.I gialloblu’ stanno pian piano risalendo dalle ultime posizioni della classifica dopo un inizio pessimo. Nelle ultime cinque partite la squadra di Grieco ha vinto tre volte, ma non può fermarsi se vuole uscire definitivamente dalla zona retrocessione.