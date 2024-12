Ilrestodelcarlino.it - Il Wec arriva a Pasqua. Dal 16 al 18 maggio il Gp

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il calendario 2025 dell’Autodromo non è ancora stato presentato ufficialmente, ma i suoi punti fermi sono ormai noti. Uno degli appuntamenti più attesi è il ritorno, nel fine settimana del 18-20 aprile (gran finale la domenica di), del Wec – World Endurance Championship. La ‘6 Ore di Imola’ sarà il secondo round della stagione del Mondiale, e promette di regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di motorsport. La griglia di partenza vedrà 40 vetture schierate, con protagoniste Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot e Bmw. A rendere ancora più emozionante questa edizione, sarà il debutto della Aston Martin. Dal 16 al 18ecco l’evento clou della stagione 2025 del circuito: il Gran premio di Formula 1. In attesa di capire cosa accadrà in futuro, e se davvero l’Autodromo sul Santerno riuscirà a restare in calendario anche dopo la scadenza contrattuale del prossimo anno nell’ambito di una rotazione di alcuni tracciati storici, gli occhi di tutti saranno puntati su Lewis Hamilton, al volante della Ferrari, e su Andrea Kimi Antonelli, giovane bolognese pronto a debuttare con la Mercedes, portando nuovamente un pilota italiano in Formula 1.