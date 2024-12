Sport.quotidiano.net - Il grande trotto a Firenze. Premio Cupolone. Trionfa Gea del Ronco

Leggi su Sport.quotidiano.net

I cavalli di 2 anni continuano a dare spettacolo all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di. Nello storico 61°è stata Gea delcon Bellei a firmare il successo in 1.15.6. Il ‘’, con montepremi di euro 13.200, è riservato ai 2 anni sul percorso di 1600 metri. Gli stimati Gran Torino e Goldwin Cr si eliminavano in errore, Gea delcon Enrico Bellei assumeva il comando della corsa in 13.3 e transitava ai 600 in 43.9. Gin Tonic Cap con il Pez si spostava in seconda ruota, ma la portacolori di Giuseppe Giannusa la splendida Gea delconcludeva i 600 finali in 45.6, imponendosi in 1.15.6, mentre Gianna con Greppi sopravanzava in 1.15.8 l’incauto Gin Tonic Cap, al quarto posto Gangster Stecca. Per Gea del, allieva di Bellei, terza affermazione in sei uscite e nuovo primato in carriera.