Quotidiano.net - Il Castorone di Saipem attraversa il Bosforo per il progetto Sakarya nel Mar Nero

Il, la nave posatubi di, hato lo Stretto del, in Turchia, proseguendo nel suo viaggio verso il Marper operare alla seconda fase del, il piò grande giacimento di gas naturale scoperto nel Paese, per conto di Turkish Petroleum - Offshore Technology Center. Il mezzo navale hato lo Stretto dei Dardanelli, nella mattinata del 26 dicembre, coprendo una distanza di 36 miglia nautiche in circa sei ore. Nel pomeriggio, ha poi proseguito il suo viaggio nel Mar di Marmara. Ha raggiunto eto ieri mattina lo Stretto del, percorrendo 18 miglia nautiche in un tempo stimato circa 3 ore., in consorzio con altri partners si è aggiudicata il contratto per la seconda fase deland Epci, che prevede l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di una condotta da 16 pollici, lunga circa 158 chilometri, da installare fino a 2.