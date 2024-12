GF il brutto gesto nella notte di Tommaso a Maria Vittoria VIDEO | il web chiede la squalifica immediata

Leggi su .com

casa del Grande Fratello, nelle ultime settimane gran parte del pubblico sta criticandoFranchi per il suo comportamento giudicato troppo possessivo nei riguardi diMinghetti e questac’è stato undell’idraulico (che si può vedere nelsottostante) che non è piaciuto per niente al popolo del web, dove .L'articolo GF, ildi): il weblaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,sbeffeggia): “Non mi farò mai un tatuaggio per te, ma una croce sul cu*o per sostenerti la.”GF, Lorenzo alza la voce connon dice nulla e alcuni inquilini si mettono a ridere ().