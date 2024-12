Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il ministero di Hamas: “Israele ha arrestato il direttore dell’ultimo ospedale in funzione”. Tel Aviv non commenta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo le bombe di ieri sganciate sull’edificio vicino all’Kamal Adwan (50 morti), ora l’ultimo grande nosocomio innella Striscia disarebbe rimasto senza direzione. Le truppe israeliane avrebberoildella struttura Hossam Abu Safiyeh. Lo sostiene ildella Sanità del governo di: “Le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico dell’Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il, Hossam Abu Safiyeh”, si legge in un comunicato del dicastero. Contattato dall’agenzia Afp, l’esercito israeliano non ha rilasciato alcun commento immediato.L’arresto delgrandeine del capo della Protezione civile – Anche l’agenzia di difesa civile diha riferito della detenzione di Abu Safiyeh.