Oasport.it - Federica Brignone guida il gigante di Semmering a metà gara, gran duello con Gut-Behrami. Bassino in ripresa

Leggi su Oasport.it

Un’ottimacomanda la classifica dopo la prima manche deldi. La valdostana scaccia via per il momento la maledizione con la pista austriaca (mai sul podio in carriera) con una buonissima, soprattutto nel tratto finale, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie, facendo segnare il miglior intermedio.Ci sarà comunque da soffrire nella seconda manche e sarà lotta vera per la vittoria finale, visto che la svizzera Lara Gut-e la svedese Sara Hector inseguono l’azzurra a distanza ravvicinata, essendo staccate rispettivamente di 15 e 24 centesimi. Due manche diverse per le rivali di, con Gut-decisamente meglio nella prima parte e con Hector più efficace invece nella seconda.Sembrerebbe una lotta a tre per la vittoria, ma attenzione comunque all’americana Paula Moltzan (+0.