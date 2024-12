Ilrestodelcarlino.it - E’ morto lo storico meccanico Achille Gardini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la morte deldi bici e motorini,, (86 anni) di Sant’Angelo di Gatteo se ne va un altro personaggio caratteristico del paese. Figure che nel tempo scompaiono per sempre quando invece fino a qualche decennio fa in paese erano ancora un punto di riferimento, in questo caso, per chi aveva bisogno di riparare biciclette o ciclomotori., "Chille", figlio di Teresa Montalti, detta "Gina", nota sarta di Sant’Angelo per la sua generosità, è stato ricordato anche su Facebook per la sua giovialità, cordialità, umorismo e per il servizio svolto alla comunità. Se n’è andato in silenzio (lascia la figlia) e in forma riservata con rito funebre civile (ieri mattina), anche se il diacono Venanzio Censi, in passato suo vicino di casa e amico di famiglia, ha pensato di far celebrare due messe nel monastero della Piccola Famiglia della Resurrezione a Cesena.