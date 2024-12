Dilei.it - Alessia Marcuzzi si rilassa alla spa prima di Capodanno: splendida in costume intero

Da quando ha deciso di passare da MediasetRai,ha collezionato un successo lavorativo dietro l’altro, mostrando ancora una volta la sua simpatia e innata bravuraconduzione. Boomerissima, lo show televisivo che mette a confronto le nuove e le vecchie generazioni con dei divertenti giochi, ha riscosso infatti un grande successo in termini di ascolti, ma la conduttrice televisiva si è guadagnata anche un posto da giurata nell’ultima edizione di Tu si que vales, al posto di Loretta Goggi.Prestosaràguida di un nuovo reality show che andrà in onda su Prime Video, intitolato Red Carpet, con concorrenti molto amati come Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio.In attesa della pubblicazione delle puntate del suo nuovo progetto televisivo la conduttrice televisiva ha deciso dirsispa, stupendo tutti i suoi ammiratori mostrandosi sui social con unverde.